Міс Бельгія-2020 оконфузилась у прямому ефірі шоу: відео

Ретельна підготовка та ефектні вбрання – здавалось, це і є секрет успіху переможниць конкурсу краси. Однак навіть це не може вберегти дівчат від конфузів. Так, володарка титулу "Міс Бельгія-2020" Селін Ван Уйтсел впала на сцені просто під час прямого ефіру шоу.

Як повідомляє The Mirror, Бельгія визначилась з іменем переможниці конкурсу краси 11 січня. Саме в цей день на вітчизняних телеканалах транслювали пряму трансляцію грандіозного шоу, в якому красуні демонстрували не тільки свою вроду, але й інтелект. За результатами голосування суддів, перемогу здобула 23-річна Селін Ван Уйтсел.

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Проте участь дівчини у конкурсі не минула без конфузу. Під час фінального виходу на сцену Селін спіткнулась на сходинках і впала. За лічені секунди володарка титулу "Міс Бельгія-2020" підвелась і продовжила крокувати на оголошення результатів.

Ролик із падінням красуні одразу ж поширили у мережі, а впродовж доби його переглянули понад 27 тисяч разів. Та поки хейтери насміхались з невдачі дівчини, сама Селін Ван Уйтсел по-особливому прокоментувала конфуз.

Сьогодні я – найкращий приклад того, що в житті потрібно просто піднятися, якщо ти впав,

– заявила Селін Ван Уйтсел.

Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) 11 січня 2020 р.

Відомо, що саме 23-річна "Міс Бельгія-2020" буде презентувати країну на "Міс Світу". Селін Ван Уйтсел позмагається з іншими 70 учасницями за головну корону шоу.