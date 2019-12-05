"Міс Пакистан Світ 2012" Заніб Наєд загинула в автокатастрофі: подробиці

1 грудня автомобіль Заніб Наєд перевернувся на швидкості після після зіткнення з бордюром. Mercedes CL2 вилетів на зустрічну смугу. Трагічне ДТП сталося у штаті Меріленд. Модель, яка керувала транспортним засобом самостійно, померла на місці події.

32-річна Заніб Наєд останнім часом проживала в штаті Нью-Йорк. Вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Пакистан Світ" 2012 року, який проходив в Канаді. Одразу після здобуття корони на національному конкурсі вона відправилася на "Міс Земля".

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Поліція постановила, що смерть моделі наступила миттєво. Вона стала єдиною жертвою автокатастрофи, жодні інші водії та транспорті засоби на дорозі не постраждали.

За результатами попереднього розслідування, причину ДТП не встановили. Проте влада штату Меріленд постановила, що алкоголь не міг стати причиною трагічної автокатастрофи.



Заніб Наєд / Facebook /@ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Модель отримала надзвичайну нагоду представляти Пакистан на міжнародній арені.

Бути королевою краси в такій країні, як Пакистан, де ще не організовували національні конкурси, – важка робота! Заніб Наєд несла величезну відповідальність за ім'я мусульманської нації. Це дуже тривожний час і страшні новини, і ми всі сподіваємося і молимося, щоб її сім'я пережила цю болючу втрату,

– висловилася нинішня володарка титулу "Міс Пакистан".



Заніб Наєд / Facebook /@ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Це не перший випадок трагічної смерті коронованої красуні за останній час. У липні цього року померла знаменита сербська красуня Діяна Мілойковіч, яка перемогла на конкурсі краси "Міс Європа-2014" та "Міс Сербія-2009". На час смерті їй було всього 33 роки.

Відомо, що Діяна Мілойковіч боролась із раком матки. Смертоносну недугу в дівчини діагностували, коли їй було 27. Однак навесні стан здоров'я сербської красуні різко погіршився. Медики зробили їй кілька переливань крові, однак метастази досить швидко поширились всім організмом.