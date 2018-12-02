"Міс Світу 2018": хто виборов престижну корону на конкурсі краси

Сьогодні, 8 грудня, в Китаї пройшло масштабне шоу – "Міс Світу 2018". Красуні з 118 країн змагались за головну корону конкурсу та престижний титул. Однак, за результатами голосування експертного журі, перемогу здобула представниця Мексики – Ванесса де Леон.

Цьогоріч престижний конкурс пройшов у китайському місті Санья. Красуні зі 118 країн світу вийшли на головний подіум, аби представити свої держави та показати їхню культуру в національному вбранні.

Читайте також: Як Богдана Тарасик представила Україну на Miss International 2018: яскраві фото та відео

Окрім дефіле, дівчата демонстрували хобі та відповідали на питання ведучого. Також учасниці міжнародного конкурсу взяли участь у низці конференцій та благодійних заходах. В результаті всіх етапів конкурсу, експертне журі визначило "Міс Світу 2018". Престижний титул завоювала мексиканка Ванесса де Леон.

Головну корону мексиканська красуня отримала від "Міс Світу 2017" Мануші Чхілар з Індії. Переможниця Ванесса де Леон не стримувала свого хвилювання та захвату від церемонії нагородження.

Варто зазначити, що до п'ятірки переможниць також ввійшли представниці Білорусі, Уганди, Ямайки, Таїланду.

Україну після низки скандалів представляла Леоніла Гузь. Яскрава модель повезла до Китаю унікальну дизайнерську сукню, яку продемонструвала на фінальному дефіле. Наразі невідомо, яке місце посіла харизматична красуня.

Читайте також: Пристрасті довкола "Міс Україна 2018": все, що варто знати про скандальне переобирання