"Міс Світу 2018": хто виборов престижну корону на конкурсі краси

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"Міс Світу 2018": перемогу здобула Ванесса де Леон з Мексики
"Міс Світу 2018": перемогу здобула Ванесса де Леон з Мексики / missworld.com

Сьогодні, 8 грудня, в Китаї пройшло масштабне шоу – "Міс Світу 2018". Красуні з 118 країн змагались за головну корону конкурсу та престижний титул. Однак, за результатами голосування експертного журі, перемогу здобула представниця Мексики – Ванесса де Леон.

Цьогоріч престижний конкурс пройшов у китайському місті Санья. Красуні зі 118 країн світу вийшли на головний подіум, аби представити свої держави та показати їхню культуру в національному вбранні. 

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Окрім дефіле, дівчата демонстрували хобі та відповідали на питання ведучого. Також учасниці міжнародного конкурсу взяли участь у низці конференцій та благодійних заходах. В результаті всіх етапів конкурсу, експертне журі визначило "Міс Світу 2018". Престижний титул завоювала мексиканка Ванесса де Леон.

Головну корону мексиканська красуня отримала від "Міс Світу 2017" Мануші Чхілар з Індії. Переможниця Ванесса де Леон не стримувала свого хвилювання та захвату від церемонії нагородження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

Варто зазначити, що до п'ятірки переможниць також ввійшли представниці Білорусі, Уганди, Ямайки, Таїланду. 

Україну після низки скандалів представляла Леоніла Гузь. Яскрава модель повезла до Китаю унікальну дизайнерську сукню, яку продемонструвала на фінальному дефіле. Наразі невідомо, яке місце посіла харизматична красуня. 

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Теги: LifeStyle Конкурс краси Мода
Джерело: 24 Канал
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