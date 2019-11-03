Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо похизувалась сексуальними знімками в боді

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Олівія Калпо у зйомці для Esquire
Олівія Калпо у зйомці для Esquire / Instagram / @oliviaculpo

Американська модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт-2012 Олівія Калпо розбурхала мережу новими знімками. Манекенниця приміряла розкішне бордове боді, яке підкреслило її струнку фігуру.

Перемога Олівії Калпо на конкурсі краси відкрила для неї чимало перспектив у модельній кар'єрі. Багато брендів запросили її до співпраці, а у червні 2019 року манекенниця отримала звання найкрасивішої жінки за версією журналу Maxim. Після хвилі успіху Олівія Калпо не припинила брати участь у сексуальних зйомках, результати яких щоразу з'являються у блозі красуні. 

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Днями знаменита американка похизувалась черговими пікантними світлинами. Для фотосесії Олівія Калпо приміряла бордове сексуальне боді, яке підкреслило її струнку талію. Пікантності її образу додав крій вбрання, завдяки якому зірка оголила груди. Укладка волосся та ефектний макіяж завершили look моделі. 

Відомо, що пікантні знімки увійшли до журналу Esquire. Олівія Калпо неодноразово співпрацювала з глянцем та прикрашала його обкладинки сексуальними знімками.

Олівія Калпо знялась для журналу
Олівія Калпо знялась для журналу / Instagram / @oliviaculpo

Модель Олівія Калпо
Модель Олівія Калпо / Instagram / @oliviaculpo

Що відомо про Олівію Калпо?Стрімку модельну кар'єру Олівія Калпо розпочала у 2010 році, коли підписала контракт з агентством Maggy. Однак шалену популярність у США вона отримала після перемоги на конкурсах краси. Тоді модель отримала престижні контракти, а на її честь назвали кілька вулиць у штаті Род-Айленд, звідки красуня родом. У серпні 2017 року Олівія Калпо відкрила сімейний ресторан, яким керує її рідна сестра. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика
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