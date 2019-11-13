Мішель Андраде вразила фанів звабливим танцем: відео

433 Читать новость на русском
Мішель Андраде
Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде, яка раніше виконала танго разом із Ксенією Мішиною та Женею Котом у проєкті "Танці з зірками", продовжує захоплювати шанувальниками гарячими танцями.

Мішель Андраде, яка регулярно відвідує хореографічні заняття, опублікувала звабливе відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 12 випуск: якими постановками вражали учасники у чвертьфіналі шоу

Українка з болівійським корінням запалила у студії в чорному обтислому боді і темно-сірому over-size жакеті з колекції All Saints. Брюнетка станцювала під динамічну композицію "Скандал" співака The Limba. 

 

До слова, Мішель Андраде презентувала у жовтні кліп на пісню "Не знаю", у якому приголомшила своїм чуттєвим та сексапільним танцем з британським хореографом Франциско Гомесом.

Мішель Андраде – Не знаю: дивіться відеокліп

 

blog_ava
Курив на уроці і матюкався: мережу обурило відео з вчителем з Івано-Франківська
сьогодні
4498
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мішель Андраде
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Венеція – місто, яке зникає під водою: що треба встигнути побачити і як добратися з України
сьогодні 18:15 Венеція – місто, яке зникає під водою: що треба встигнути побачити і як добратися з України
Юлія Турелик 630
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
сьогодні 17:02 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 4644
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 15:01 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 3496
В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
сьогодні 11:39 В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
Юлія Михайлова 19761
Випробуйте інтуїцію: як добре ви знаєте фільми Джерарда Батлера – тест
сьогодні 11:30 Випробуйте інтуїцію: як добре ви знаєте фільми Джерарда Батлера – тест
Юлія Михайлова 432
Новини
Більше новин
Залиште відгук