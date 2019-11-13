Мішель Андраде вразила фанів звабливим танцем: відео

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде, яка раніше виконала танго разом із Ксенією Мішиною та Женею Котом у проєкті "Танці з зірками", продовжує захоплювати шанувальниками гарячими танцями.

Мішель Андраде, яка регулярно відвідує хореографічні заняття, опублікувала звабливе відео на своїй сторінці в інстаграмі.

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Українка з болівійським корінням запалила у студії в чорному обтислому боді і темно-сірому over-size жакеті з колекції All Saints. Брюнетка станцювала під динамічну композицію "Скандал" співака The Limba.

До слова, Мішель Андраде презентувала у жовтні кліп на пісню "Не знаю", у якому приголомшила своїм чуттєвим та сексапільним танцем з британським хореографом Франциско Гомесом.

Мішель Андраде – Не знаю: дивіться відеокліп