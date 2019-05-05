Мішель Андраде зізналася, коли планує вийти заміж

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Michelle Andrade
Michelle Andrade / Instagram / @mishvirmish

Українська співачка Мішель Андраде болівійського походження розповіла про свої плани на майбутнє весілля, зокрема про вподобання у виборі сукні нареченої.

Про це Мішель розповіла в інтерв'ю у "Світському житті".

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За словами співачки, родича чекає від неї новини про заміжжя. Порівнюючи українське та болівійське весілля дівчина зазначила, що у Болівії обов'язково батько має танцювати з нареченою.

У мене дуже велика родина. Я маю багато двоюрідних сестер і вони старше за мене. Тож моя черга ще не прийшла. Звичайно, вони у мене питають "коли", а я говорю "коли буде весілля, я вам першим розповім",
– відповіла Андраде.

Разом з цим, як додала Мішель, їй не подобаються пишні сукні.

"Мені подобаються такі, щоб були по фігурі та з відкритою спиною... Але треба знайти собі гарного нареченого", – пожартувала вона.

 

 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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