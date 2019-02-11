Мішель Обама несподівано з'явилась на Греммі-2019: ефектні фото

Колишня перша леді США Мішель Обама не припиняє дивувати своїх прихильників. Знаменита американка несподівано для всіх з'явилась на престижній музичній премії Греммі-2019.

У понеділок, 11 лютого, в Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпопулярніших музичних премій – Греммі-2019. Знаменитості з усього світу приїхали до Каліфорнії, аби не тільки показати ефектні вбрання, але й отримати бажану нагороду.

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Розпочався вечір із позування на червоній доріжці та урочистого відкриття заходу, яке провела ведуча Греммі-2019 та володарка 15 статуеток Аліша Кіз. На сцену артистка вийшла не сама, а в супроводі Дженніфер Лопес, Леді Гаги, Джади Пінкетт-Сміт та Мішель Обами. І якщо на вихід співачок очікували зіркові глядачі Греммі, то поява Мішель Обами на заході стала для них справжньою несподіванкою.

Музика завжди допомагала мені розповісти свою історію. І я знаю, що і вам теж. Музика допомагає нам розповідати про надії, радощі і переживання. Це дозволяє нам чути один одного. Музика показує нам, що кожна історія має значення,

– зізналась Мішель Обама на сцені.



Мішель Обама на Греммі-2019 / Getty Images

Для урочистого заходу дружина Барака Обами підібрала блискучий штанний костюм темно-сірого кольору і туфлі на підборах. Чарівна Мішель зробила укладку з хвилястим волоссям та лаконічний макіяж, що підкреслило її природну красу.

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Греммі-2019: урочисте відкриття церемонії / Getty Images