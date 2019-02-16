Містичне весілля та пікантні сцени: гурт Braii презентував пісню на Нацвідбір до Євробачення

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Гурт Braii презентував пісню на Нацвідбір до Євробачення
Гурт Braii презентував пісню на Нацвідбір до Євробачення / Скріншот

У суботу, 16 лютого, Україна дізнається ім'я всіх фіналістів Національного відбору до Євробачення-2019. Одні з претендентів на перемогу – гурт Braii – презентував свою конкурсну пісню та кліп до неї.

За лічені години розпочнеться другий півфінал Національного відбору до Євробачення-2019. Та поки організатори грандіозного шоу завершують останні підготування до конкурсу, мережу підкорюють пісні зіркових учасників.

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Так, перед виступом у Нацвідборі гурт Braii опублікував кліп до пісні Maybe. Саме ця композиція, яка є першим лонгплеєм колективу, може допомогти музикантам вибороти перемогу на шоу. 

Ролик для Braii знімала українська режисер Таня Муіньо, відома за співпрацею з Монатіком. У кліпі солістка гурту Оксана Бризгалова постає у досить пікантному образі. Спершу дівчина приймає ванну в спокусливій атласній сукні, а згодом після містичних ритуалів зі свічками йде під вінець у чорній сукні.

"Несподівана кінцівка: всі думали, що героїню готують до страти, а насправді – до шлюбу", – написали користувачі мережі під відео. 

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивіться кліп до пісні Maybe від гурту ​Braii

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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