Мисткиня створює приголомшливі скульптури, які імітують підводний світ: яскраві фото

Мисткиня Кортні Меттісон створює складні керамічні скульптури, які мають на меті привернути увагу до екологічних проблем, зокрема зміни клімату. Нині вона працює над проектом "Наші мінливі моря".

Меттісон відтворює цілі екосистеми у кераміці – барвисті корали, делікатні актилії, текстуровані морські губки.

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Серія робіт "Злиття", яка є частиною проекту, показує наскільки крихкою є краса коралових рифів через екологічну поведінку людини. Вони представлені у варіаціях настінної великої спіралі, утвореної з коралів. Всередині скульптури вони кольорові та яскраві, але далі вони блякнуть та стають білими. На такому контрасті мисткиня хотіла продемонструвати загибель цілих коралових колоній.

"Корали розкручуються і вицвітають, виставляючи свої стерильно білі скелети – у моїх роботах це привид того, що може бути втрачено від зміни клімату", – пояснює Меттісон.

Своїми роботами хоче підвищити обізнаність громадськості та політичних діячів щодо того, що саме відбувається з океаном та його жителями внаслідок кліматичних змін. Меттісон переконана, що мистецтво здатне підняти з дна океану його красу і попередити про небезпеку її зникнення.

Роботи мисткині є частиною постійних експозицій в Управлінні мистецтва Державного департаменту США при посольствах та Океанографічному центрі Нового Південно-Східного університету. Крім того, скульптури Меттісон виставлялись у штаб-квартирі Міністерства торгівлі США, Американській асоціації розвитку науки і Віргінському музеї сучасного мистецтва.

so excited to finally introduce #ourchangingseas IV • 2019 • glazed stoneware + porcelain • 11 x 17 x 2 ft (335 x 518 x 55 cm) • private commission • on view at @luxartinstitute through March 23 • #artivism #coralbleaching #ceramicsculpture pic.twitter.com/eEb7OUHrp8 — Courtney Mattison (@CourtneyCoral) 26 лютого 2019 р.

While the bottom of the ocean might seem far away, ocean conservationist and ceramic artist Courtney Mattison brings the beauty of coral reefs up close and personal in her giant ceramic sculptures. https://t.co/p55QCaf61j pic.twitter.com/5XMzlfFcqs — Good Morning America (@GMA) 10 лютого 2019 р.