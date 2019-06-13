Мисткиня створює приголомшливі скульптури, які імітують підводний світ: яскраві фото

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З проекту "Наші мінливі моря"
З проекту "Наші мінливі моря" / Twitter // @CourtneyCoral

Мисткиня Кортні Меттісон створює складні керамічні скульптури, які мають на меті привернути увагу до екологічних проблем, зокрема зміни клімату. Нині вона працює над проектом "Наші мінливі моря".

Меттісон відтворює цілі екосистеми у кераміці – барвисті корали, делікатні актилії, текстуровані морські губки.

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Серія робіт "Злиття", яка є частиною проекту, показує наскільки крихкою є краса коралових рифів через екологічну поведінку людини. Вони представлені у варіаціях настінної великої спіралі, утвореної з коралів. Всередині скульптури вони кольорові та яскраві, але далі вони блякнуть та стають білими. На такому контрасті мисткиня хотіла продемонструвати загибель цілих коралових колоній.

"Корали розкручуються і вицвітають, виставляючи свої стерильно білі скелети – у моїх роботах це привид того, що може бути втрачено від зміни клімату", – пояснює Меттісон. 

Своїми роботами хоче підвищити обізнаність громадськості та політичних діячів щодо того, що саме відбувається з океаном та його жителями внаслідок кліматичних змін. Меттісон переконана, що мистецтво здатне підняти з дна океану його красу і попередити про небезпеку її зникнення. 

Роботи мисткині є частиною постійних експозицій в Управлінні мистецтва Державного департаменту США при посольствах та Океанографічному центрі Нового Південно-Східного університету. Крім того, скульптури Меттісон виставлялись у штаб-квартирі Міністерства торгівлі США, Американській асоціації розвитку науки і Віргінському музеї сучасного мистецтва. 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Екологія клімат Мистецтво
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