Мисткиня зробила справжній шедевр з одного аркушу паперу: яскраві фото

Японська майстриня Масайя Фукуда надзвичайно філігранно виконала восьминога із паперу. Всі деталі витинанки настільки дрібні і так близько розташовані одне до одного, що, тільки пригледівшись, можна зрозуміти – це і справді витинанка, а не малюнок.

Мистецтво, коли для створення справжнього шедевру потрібні лише ножиці та аркуш паперу, називається кірі. Є багато його відгалужень і варіацій по всьому світу. Та найдавнішим видом вважають японське кірі, яке бере початок з 700 року нашої ери, пише Cameralabs.

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Вирізати сотні найдрібніших елементів – справа зовсім не проста. Масайя Фукуда відточує свою майстерність вже 25 років. Восьминіг з одного аркушу паперу наразі є найбільшою з її робіт.

У малюнка такий високий рівень деталізації, що справді важко повірити у справжність роботи (але вона таки справжня).

Витинанка у вигляді восьминіга Масайі Фукуди: праворуч – малюнок, ліворуч – витинанка