Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на лютий 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 9 лютого

Молодик – 23 лютого

Зростаючий місяць – з 1 по 8 лютого і з 24 по 29 лютого

Спадаючий місяць – з 10 по 22 лютого 2020 року

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 лютого (субота) – чудовий день для зміни зачіски, стрижка подарує вам наснагу для втілення нових справ.

2 лютого (неділя) – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

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3 лютого (понеділок) – якщо цього дня відвідати перукаря, то стрижка позитивно вплине на стосунки з колегами і загалом на вашу працездатність. Підрізання кінчиків позбавить вас від негативної енергетики.

4 лютого (вівторок) – благополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря дасть вам натхнення та сили до багатьох справ.

5 лютого (середа) – якщо підстригти волосся у цей день, то у вас покращиться фізичне становище.



Місячний календар стрижок на лютий 2020 – коли стригти волосся

6 лютого (четвер) – стрижка залучить успіх в очах близьких людей та колег. Вона сприятиме посиленню особистої чарівності.

7 лютого (п'ятниця) – уникайте цього дня стрижок та фарбування волосся. Нова зачіска погіршить ваше самопочуття і знизить самооцінку.

8 лютого (субота) – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

9 лютого (неділя) – невдалий день для стрижки, адже після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.

10 лютого (понеділок) – позитивний день для зміни іміджу, нова стрижка принесе у ваше життя нові емоції, цікаві події та хороших людей.

11 лютого (вівторок) – нейтральний день для стрижки волосся. Нічого доброго чи дуже поганого з вами не станеться.

12 лютого (середа) – щоб не нашкодити своєму волоссю, не рекомендується цього дня робити кардинальні зміни.

13 лютого (четвер) – стрижка цього дня відкриє усю вашу енергію та надасть працьовитості і бадьорості на довгий період.

14 лютого (п'ятниця) – хороший день для фарбування волосся. Щоб бути завжди у хорошому настрої, можна підстригти лише кінчики.

15 лютого (субота) – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 17, 20, 22, 23 лютого та інші дати

16 лютого (неділя) – цього дня не рекомендується змінювати зачіску, адже у майбутньому у вас можуть виникнути чималі проблеми.

17 лютого (понеділок) – стрижка у цей день дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.

18 лютого (вівторок) – щоб вберегти свій емоційний стан, відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

19 лютого (середа) – не рекомендується стригти волосся цього дня, адже стрижка може спричинити сварки з друзями та колегами.

20 лютого (четвер) – позитивний день для стрижки. Зміна іміджу принесе вам хороший настрій та великий заряд енергії на роботі.

21 лютого (п'ятниця) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не вплине на ваше життя ні позитивно, ні негативно.



Стрижки у лютому 2020 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 лютого (субота) – сприятливий день для стрижки волосся, похід до перукаря допоможе втілити вашу мрію в реальність.

23 лютого (неділя) – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

24 лютого (понеділок) – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

25 лютого (вівторок) – день дуже хороший для стрижки, волосся ростиме швидко.

26 лютого (середа) – у цей день не рекомендується стригти волосся, адже довжина волосся може суттєво вплинути на ваші справи.

27 лютого (четвер) – чудовий день для стрижки волосся. Будь-які зміни підуть на користь, у вас з’явиться настрій та натхнення до багатьох справ.

28 лютого (п'ятниця) – у цей день краще уникнути стрижки волосся, адже можна підхопити застуду.

29 лютого (субота) – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Після стрижки волосся стане блискучим та густим.