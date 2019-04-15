Митець перетворює книги на арт-об'єкти за допомогою скальпеля: дивовижні фото

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Книжкові скульптури Брайана Деттмера
Книжкові скульптури Брайана Деттмера / briandettmer.com

Митець з Нью-Йорку Брайан Деттмер заробив собі славу книжкового хірурга. Все через те, що використовує пінцет, ножі, скальпелі та інші хірургічні інструменти для виготовлення арт-об'єктів з книжок.

Важко описати словами, що саме робить митець. Та це нагадує створення свого роду паперової скульптури. Деттмер за певним принцимо вирізає кожну сторінку книги, і її фінальний вигляд утворює певну концепцію і вже є арт-об'єктом.

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Книга-скульптура Брайана Деттмера

В хід йдуть будь-які застарілі книги. І чим вони об'ємніші, ти краще. Так фантазія митця має більшу площу, де можна розгорнутись. 


Книга-скульптура Брайана Деттмера

Хтось може звитуватити Деттмера у тому, що він нещадно знищує книги. Проте він іншої думки. Переконує, що пропонує вловити внутрішні зв'язки книги під іншим кутом.


Книга-скульптура Брайана Деттмера

Книжкові скульптури Брайана Деттмера: дивіться фото

Всі фото – Brian Dettmer.

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Теги: Новини культури Мистецтво LifeStyle Новини LifeStyle
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