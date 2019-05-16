Митець "сховав" у лісах Данії доброзичливих велетнів: потішні фото
Данський художник Томас Дамбо створив шістьох велетнів з дерева та сховав їх у лісах Копенгагена, аби заохотити людей ознайомитись з нетуристичною частиною міста.
Скульптури з проекту "Забуті велетні" створюють з перероблених матеріалів – дерев'яних палет, розібраних сараїв і парканів. У цьому митцю допомагають місцеві волонтери.
Читайте також: На аукціоні продали найдорожчу у світі скульптуру: як вона виглядає
"Запрошуємо не тільки подивитись на скульптури, але й вирушити на пошуки скарбів та відкрити для себе приховані дари природи", – зазначив Дамбо.
Всіх істот назвали на честь волонтерів, які їх допомагали будувати. До слова, створення доброзичливого Тедді дало роботу чотирьом людям. Ця скульптура має й утилітарну функцію – його дерев'яна рука допомагає перебратися через струмок. Інші роботи служать прихистком для тварин.
Томас, який живе на горі
Оскар, який живе під мостом
Тріна з височини
Сплячий Луїс
Малюк Тільде
Доброзичливий Тедді
На кожній скульптурі є підказка, куди йти, аби зустрітись з наступний гігантом.
На скульптурах є віршики-підказки
Квест "Шість забутих велетнів"
Всі фото – Thomas Dambo