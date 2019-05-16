Митець "сховав" у лісах Данії доброзичливих велетнів: потішні фото

Данський художник Томас Дамбо створив шістьох велетнів з дерева та сховав їх у лісах Копенгагена, аби заохотити людей ознайомитись з нетуристичною частиною міста.

Скульптури з проекту "Забуті велетні" створюють з перероблених матеріалів – дерев'яних палет, розібраних сараїв і парканів. У цьому митцю допомагають місцеві волонтери.

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"Запрошуємо не тільки подивитись на скульптури, але й вирушити на пошуки скарбів та відкрити для себе приховані дари природи", – зазначив Дамбо.

Всіх істот назвали на честь волонтерів, які їх допомагали будувати. До слова, створення доброзичливого Тедді дало роботу чотирьом людям. Ця скульптура має й утилітарну функцію – його дерев'яна рука допомагає перебратися через струмок. Інші роботи служать прихистком для тварин.

Томас, який живе на горі

Оскар, який живе під мостом

Тріна з височини

Сплячий Луїс

Малюк Тільде

Доброзичливий Тедді

На кожній скульптурі є підказка, куди йти, аби зустрітись з наступний гігантом.



На скульптурах є віршики-підказки



Квест "Шість забутих велетнів"

Всі фото – Thomas Dambo