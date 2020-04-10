Мій номер телефону злили в мережу: Оля Цибульська розповіла про несподівані дзвінки

Популярна українська співачка зізналася, що днями під час карантину їй довелося відчути надмірну увагу прихильників. Контакти Олі Цибульської оприлюднили в мережі, що змусило зірку змінити номер телефону.

На особистій сторінці в інстаграмі популярна співачка зізналася, що під час карантину на неї чекала прикра несподіванка. Завжди відкрита до шанувальників Оля Цибульська була змушена змінити номер телефону, яким користувалася близько 10 років, адже його злили в мережу.

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Виконавиця не стала публічно припускати, кому належить така витівка. Вона зауважила, що лише за добу отримала понад сто дзвінків від невідомих номерів, які не встигала блокувати.

Проте, схоже, Оля Цибульська не стала впадати у відчай та швидко вирішила проблему. Під звабливим фото з салону авто вона наголосила, що нині має лише одну дилему: "Тепер вирішую яку пісню поставити на гудок, щоби Мусік вже був в потрібному настрої, коли почує мій голос".

Фани вирішили підбадьорити кумира і радо пропонували свої варіанти улюблених треків замість гудків: "Дівчинка", "Чекаю. Цьом", "Сонечно", "Сукня біла". Фоловери також висловили своє здивування від такої нахабності прихильників: "Співчуваю, що так сталося. Але як люди не розуміють приватного життя і особистих меж?", "Ніколи не розуміла для чого люди телефонують зіркам… Ну що ти хочеш там почути?"