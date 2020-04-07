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Модель Ель Макферсон знялася у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фантастичні кадри

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Ель Макферсон знялася у спокусливій зйомці / Instagram / @ellemacphersonofficial

Відома австралійска модель у віці 56 років спроможна доводити, що старість їй не загрожує. Ель Макферсон стала обличчям травневого випуску Harper's Bazaar Australia, позуючи у відвертих образах та демонструючи розкішне тіло.

На особистій сторінці в інстаграмі розкішна Ель Макферсон поділилася кадрами з нової зйомки для Harper's Bazaar Australia. Модель прикрасила обкладинку видання та знялася у чуттєвій фотосесії. Автором світлин став відомий фешн-фотограф Даррен Макдональд. 

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Ель Макферсон приміряла кілька звабливих образів, які підкреслили її приголомшливу стрункість та природну красу. Власним прикладом зірка доводить, що навіть у віці 56 років вона готова вражати бездоганною зовнішністю. 

Модель позувала в обтислому чорному боді, широких штанах, які гармонійно поєднувалися з атласним топом з відвертим глибоким декольте. Ель Макферсон вдалося засвітити стрункі ноги у босоніжках зі шнурівкою та позувати поблизу океану в штанному костюмі смарагдового кольору. 

Проте одним із найпікантніших став кадр, на якому вона позує сидячи на стільці у боді, розшитому срібними паєтками. Саме це фото прикрасило обкладинку глянцю. Розкішна укладка та легкий макіяж доповнював кожен look Ель Макферсон, проте головною окрасою всіх знімків стала її фантастична усмішка. 


Ель Макферсон знялася у спокусливій зйомці / Фото: Harper's Bazaar Australia
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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