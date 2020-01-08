Модель Ешлі Грем знялась у сексуальній фотосесії на останньому місяці вагітності: фото 18+

Одна з найпопулярніших пишнотілих моделей світу Ешлі Грем з дня на день вперше стане мамою. Однак це не заважає їй продовжувати працювати та зніматись у сексуальних фотосесіях.

Новими знімками Ешлі Грем вже встигла похизуватись на офіційній інстаграм-сторінці. На фото видно, як вагітна модель plus-size залюбки позує на морському фоні. Знаменита американка одягнула кілька роздільних купальників, які чудово підкреслили її округлий живіт.

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Як Ешлі Грем зізналась у дописі, фотосесія була частиною рекламної кампанії її колекції пляжного одягу. В перші дні січня 2020 року нові купальники поступили у продаж, тому модель не втрималась, щоб їх показати усьому світу.

"Хто-небудь ще під час вагітності переоцінював своє тіло? Вагітність дала мені багато знань, зокрема, як дизайнеру. Тому я схвильована бачити, як мої ідеї реалізувались у новій колекції", – поділилась Ешлі Грем.



Вагітна Ешлі Грем знялась у рекламі купальників / SwimSuitsForAll

Що відомо про вагітність Ешлі Грем?Про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком, фотографом Джастіном Ервіном, святкувала 9 річницю одруження. Згодом манекенниця оголосила, що очікує на появу сина. А от ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила поки тримати у секреті.



Від початку вагітності модель не змінювала свого буденного ритму. Ешлі Грем, як і раніше, активно відвідувала світські заходи, демонструючи округлий живіт. Окрім цього, пишнотіла зірка взяла участь у кількох фотосесіях, зокрема, для популярного глянцю Vogue.