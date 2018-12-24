Модель Хайді Клум виходить заміж: несподівані подробиці

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Хайді Клум
Хайді Клум / www.gettyimages.com

45-річна знаменита німецька топ-модель та акторка Хайді Клум заручилася із гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем.

Про це Хайді повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з Томом.

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На чорно-білій світлині Клум обіймає 29-річного бойфренда та демонструє обручку.

"Я сказала так", – йдеться у підписі до знімку.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Нагадаємо, чутки про роман Тома і Хайді почали обговорюватися у березні цього року після їхнього спільного виходу з ресторану Delilah в Нью-Йорку, де проводилась презентація нової колекції ювеліра Лоррейн Шварц. Хоч сам музикант не був присутній на події, але під час вечірки Том вийшов до Гайді та провів її до автомобіля, в якому вони відправились у невідомому напрямку.

Теги: LifeStyle Хайді Клум Зіркові весілля Зіркові романи Мода
Джерело: 24 канал
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