Модель Ніна Агдал повністю оголилась під час відпочинку: фото 18+

Попри насичені зйомки та численні проекти моделі планують собі відпочинок з коханими. Так, данська манекенниця Ніна Агдал вирушила на курорт разом зі своїм бойфрендом Джеком Брінклі-Куком.

У 27 років модель Ніна Агдал може похизуватись світовою славою. Велику роль у цьому відіграли її колишні стосунки з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо. Однак і без роману з голлівудським красенем Ніна Агдал активно розвивала свою кар'єру та не відмовлялась від досить пікантних зйомок.

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Днями у мережі данська манекенниця опублікувала серію сексапільних фото з відпочинку. Перед камерою Ніна Агдал повністю оголилась, засвітивши пружні сідниці та струнку талію. При цьому зірка стояла спиною до камери, тому більш провокативний ракурс залишився за кадром.

Окрім цього, Ніна Агдал опублікувала серію звабливих світлин, на яких постала перед прихильниками топлес. Оголені груди модель прикривала руками або довгим волоссям. Виглядала Ніна Агдал дуже сексуально, а на одному фото засвітилась зі своїм коханим Джеком Брінклі-Куком.