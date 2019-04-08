Модель Ніна Агдал повністю оголилась під час відпочинку: фото 18+

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Модель Ніна Агдал повністю оголилась
Модель Ніна Агдал повністю оголилась / Instagram / @ninaagdal

Попри насичені зйомки та численні проекти моделі планують собі відпочинок з коханими. Так, данська манекенниця Ніна Агдал вирушила на курорт разом зі своїм бойфрендом Джеком Брінклі-Куком.

У 27 років модель Ніна Агдал може похизуватись світовою славою. Велику роль у цьому відіграли її колишні стосунки з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо. Однак і без роману з голлівудським красенем Ніна Агдал активно розвивала свою кар'єру та не відмовлялась від досить пікантних зйомок. 

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Днями у мережі данська манекенниця опублікувала серію сексапільних фото з відпочинку. Перед камерою Ніна Агдал повністю оголилась, засвітивши пружні сідниці та струнку талію. При цьому зірка стояла спиною до камери, тому більш провокативний ракурс залишився за кадром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

Окрім цього, Ніна Агдал опублікувала серію звабливих світлин, на яких постала перед прихильниками топлес. Оголені груди модель прикривала руками або довгим волоссям. Виглядала Ніна Агдал дуже сексуально, а на одному фото засвітилась зі своїм коханим Джеком Брінклі-Куком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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