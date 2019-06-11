Модель Олівія Калпо оголилась для глянцю: фото 18+

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Олівія Калпо знялась для чоловічого глянцю: сексуальні фото моделі
Олівія Калпо знялась для чоловічого глянцю: сексуальні фото моделі / Instagram / @christianssonparis

Знаменита американська модель і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо вкотре розбурхала мережу. Зірка знялась у спекотній фотосесії, в якій оголила свої пишні груди. Окрім цього, вона очолила рейтинг найсексуальніших знаменитостей за версією журналу Maxim.

Гучна перемога красуні Олівії Калпо на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2012" стала її щасливим квитком у світ шоу-бізнесу. Після цього модельна кар'єра американки стрімко пішла вгору, а вона успішно розпочала співпрацю з популярними брендами і глянцями, зокрема, Sports Illustrated, L'Oreal і Kipling. Тепер же коло її партнерів поповнився чоловічим журналом Maxim, де вона стала головною зіркою та очолила рейтинг найсексуальніших знаменитостей. 

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Олівія Калпо прикрасила червневий випуск пікантного глянцю. Перед камерами модель постала у прозорій білій накидці, під яку не вбрала бюстгальтер. Знаменита американка доповнила свій образ крихітними бікіні, які додали вигляду Олівії ще більшої сексуальності. 

Олівія Калпо знялась для глянцю
Олівія Калпо знялась для глянцю / Instagram / @oliviaculpo

Я завжди дивилася на Maxim Hot-100 із захопленням. Було так багато розумних й успішних жінок, які надихнули мене, тому ця обкладинка так важлива для мене. Це все ще не здається реальним,
– поділилась Олівія Калпо. 

Окрім цього, Олівія Калпо поділилась із прихильниками ще кількома знімками, які з'являться у глянці. На одному з них вона позувала з оголеними грудьми, які грайливо прикрила руками, та у спідниці, на іншому – у сексуальному боді з прикрасами, в якому показала пружні сідниці. Образи були дуже звабливими. 

Модель Олівія Калпо оголилась
Модель Олівія Калпо оголилась / Instagram / @oliviaculpo

Сексапільна Олівія Калпо
Сексапільна Олівія Калпо / Instagram / @oliviaculpo

Олівія Калпо
Олівія Калпо – найсесуальніша зірка / Maxim

Гаряче фото Олівії Калпо
Гаряче фото Олівії Калпо / Maxim

Хто така Олівія Калпо?Свою модельну кар'єру вона розпочала у 2010 році, коли підписала контракт із бостонським агентством Maggy. Після перемоги на конкурсах краси "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо стала своєрідним національним героєм, а на її честь назвали вулиці у штаті Род-Айленд. У серпні 2017 року зірка відкрила сімейний ресторан, який має шалену популярність у штаті. Водночас Олівія Калпо у 27 років може похизуватись співпрацею із престижними брендами та глянцями. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Мода
Джерело: LifeStyle 24
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