Модель Олівія Калпо оголилась для глянцю: фото 18+

Знаменита американська модель і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо вкотре розбурхала мережу. Зірка знялась у спекотній фотосесії, в якій оголила свої пишні груди. Окрім цього, вона очолила рейтинг найсексуальніших знаменитостей за версією журналу Maxim.

Гучна перемога красуні Олівії Калпо на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2012" стала її щасливим квитком у світ шоу-бізнесу. Після цього модельна кар'єра американки стрімко пішла вгору, а вона успішно розпочала співпрацю з популярними брендами і глянцями, зокрема, Sports Illustrated, L'Oreal і Kipling. Тепер же коло її партнерів поповнився чоловічим журналом Maxim, де вона стала головною зіркою та очолила рейтинг найсексуальніших знаменитостей.

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Олівія Калпо прикрасила червневий випуск пікантного глянцю. Перед камерами модель постала у прозорій білій накидці, під яку не вбрала бюстгальтер. Знаменита американка доповнила свій образ крихітними бікіні, які додали вигляду Олівії ще більшої сексуальності.



Олівія Калпо знялась для глянцю / Instagram / @oliviaculpo

Я завжди дивилася на Maxim Hot-100 із захопленням. Було так багато розумних й успішних жінок, які надихнули мене, тому ця обкладинка так важлива для мене. Це все ще не здається реальним,

– поділилась Олівія Калпо.

Окрім цього, Олівія Калпо поділилась із прихильниками ще кількома знімками, які з'являться у глянці. На одному з них вона позувала з оголеними грудьми, які грайливо прикрила руками, та у спідниці, на іншому – у сексуальному боді з прикрасами, в якому показала пружні сідниці. Образи були дуже звабливими.



Модель Олівія Калпо оголилась / Instagram / @oliviaculpo



Сексапільна Олівія Калпо / Instagram / @oliviaculpo



Олівія Калпо – найсесуальніша зірка / Maxim



Гаряче фото Олівії Калпо / Maxim

Хто така Олівія Калпо?Свою модельну кар'єру вона розпочала у 2010 році, коли підписала контракт із бостонським агентством Maggy. Після перемоги на конкурсах краси "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо стала своєрідним національним героєм, а на її честь назвали вулиці у штаті Род-Айленд. У серпні 2017 року зірка відкрила сімейний ресторан, який має шалену популярність у штаті. Водночас Олівія Калпо у 27 років може похизуватись співпрацею із престижними брендами та глянцями.