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Модель plus-size Ешлі Грем показала, як проводить карантин: чуттєве фото з сином

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Ешлі Грем під час карантину / Instagram / @ashleygraham

Світові зірки одне за одним наповнюють стрічку інстаграму дописами, у яких розкривають власні плани на час тривалого карантину. Так, молода матуся Ешлі Грем насолоджується спільним часом з сином та чоловіком, проте не приховує, що сьогодні всім доводиться відчувати чималий психологічни тиск.

На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує разом з новонародженим сином, який з'явився на світ 18 січня. Судячи з усього, саме зараз Ешлі Грем зможе повноцінно присвятити себе родині. 

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Так, зірка не приховує насолоди від того, що розділяє свій час разом з чоловіком Джастіном та малюком Айзеком. Проте вона розуміє, що повна ізоляція від соціуму може стати значним психологічним випробуванням. Сама  Ешлі Грем переконана, що лише віра у краще та підтримка допоможе здолати всі перешкоди на шляху до звичного життя без паніки та загрози смертельної недуги. 

Я вважаю, що нам важливо залишатися позитивними, урівноваженими, спокійними та надалі підтримувати одне одного. Також важливо поставитися до цього серйозно,
– наголосила модель plus-size. 

Зірка порадила всім фоловерам ізолюватися від масового скупчення людей та працювати з дому, якщо є така можливість: "Навіть якщо ви молоді та здорові, нам необхідно виконувати свою роль і захищати інших, особливо людей похилого віку та тих, хто має слабкий імунітет". 

Ешлі Грем наголосила, що нині її думки поряд з тими, хто залишився у скрутному становищі через брак коштів. Вона публічно висловила вдячність лікарям, які невтомно ризикують здоров'ям та щодня рятують життя хворих у всьому світі. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 Зіркові діти Ешлі Грем LifeStyle
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