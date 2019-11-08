Модель plus-size Ешлі Грем розсекретила стать свого первістка

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Популярна 32-річна американська модель Ешлі Грем нещодавно повідомила фанатам про свою першу вагітність. Однак про стать дитини вирішила розповісти трохи пізніше, потримавши інтригу.

У серпні Ешлі Грем повідомила про вагітність на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши миле відео, яке знімав її чоловік, Джастін Ервін. А днями відома модель стала гостею шоу Еллен Дедженерес, у якому зізналася про стать майбутньої дитини.

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Під час веселої бесіди з ведучою програми Ешлі Грем нарешті зізналася – у них з Джастіном буде хлопчик.

Відео у вигляді фрагменту з програми модель plus-size також опублікувала на своїй сторінці напередодні, 7 листопада. Додамо, що, незважаючи, на пізній термін вагітності, популярна американка продовжує займатися у спортзалі, а також активно відвідувати світські заходи. 

Народжувати Ешлі Грем буде в січні 2020 року. 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Зіркові мами Ешлі Грем
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