Модель Шанель Іман офіційно підтвердила свою другу вагітність: чуттєве фото

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Шанель Іман з дочкою Келі Клей і чоловіком Стерлінгом Шепардом
Шанель Іман з дочкою Келі Клей і чоловіком Стерлінгом Шепардом / www.gettyimages.com

Популярна модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман підтвердила свою вагітність другою дитиною після того, як вона випадково засвітила округлий живіт в об'єктивах папараці.

Так, днями західні ЗМІ вибухнули сенсаційною новиною про те, що Шанель – очікує поповнення в родині, переконуючи, що модель на п'ятому місяці вагітності. Тоді зірка жодним чином не прокоментувала заяву преси.

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Однак у вівторок, 27 серпня, Іман вирішила розкрити таємницю своєї вагітності та офіційно заявила на своїй сторінці в Instragram про майбутнє поповнення. Модель опублікувала знімок з донькою Келі Клей і чоловіком, спортсменом Стерлінгом Шепардом. Додамо, що лише один рік тому знаменитість народила свою першу дитину – 10 серпня 2019 року.

"Ми у захваті повідомити, що скоро у нашій родині буде четверо", – додала Шанель у підписі.

Зіркові подруги дівчини привітали її у коментарях. До прикладу, дружина Джона Ледженда, мама двох дітей Кріссі Тейген залишила кумедне повідомлення для Іман: "Ох, мила. Приготуйся до веселенької поїздки. Люблю вас обох!".

Також найвідоміша plus-size модель Ешлі Грем приєдналася до привітань. Додамо, Ешлі напередодні оголосила про свою першу вагітність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Мода
Джерело: LifeStyle 24
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