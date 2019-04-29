Модель Талес Соарес помер на подіумі: подробиці смерті 26-річного хлопця – шокуюче відео 18+

У суботу, 27 квітня, під час Тижня моди в Бразилії у місті Сан-Паулу помер модель Талес Соарес після падіння на подіумі.

Соарес впав під час показу бренду Ocksa. Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на Folha de S. Paulo.

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Зазначається, що падіння сталося через те, що він заплутався у зав'язках взуття та спіткнувся. Глядачі спершу вирішили, що це була частина шоу, але модель почало трусити та з його рота пішла піна. Згодом у лікарні констатували смерть Талеса.

Талес Соарес помер на подіумі / The Star Online

Наразі причина смерті не з'ясована. У джерелі йдеться, що 26-річний хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям та дотримувався "здорової дієти", а також був вегетаріанцем.

Модель Талес Соарес помер на подіумі: дивіться відео