Модель Талес Соарес помер на подіумі: подробиці смерті 26-річного хлопця – шокуюче відео 18+

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Талес Соарес помер на подіумі - відео та деталі смерті 26-річного хлопця – 18+
Талес Соарес / Instagram / @tales.cotta

У суботу, 27 квітня, під час Тижня моди в Бразилії у місті Сан-Паулу помер модель Талес Соарес після падіння на подіумі.

Соарес впав під час показу бренду Ocksa. Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на Folha de S. Paulo.

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Зазначається, що падіння сталося через те, що він заплутався у зав'язках взуття та спіткнувся. Глядачі спершу вирішили, що це була частина шоу, але модель почало трусити та з його рота пішла піна. Згодом у лікарні констатували смерть Талеса.

Талес Соарес помер на подіумі / The Star Online

Наразі причина смерті не з'ясована. У джерелі йдеться, що 26-річний хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям та дотримувався "здорової дієти", а також був вегетаріанцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tales Cotta (@tales.cotta)

 

Модель Талес Соарес помер на подіумі: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Мода
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