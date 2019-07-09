Модель Victoria's Secret Ельза Госк замилувала сімейними знімками: зворушливі кадри

Відома шведська модель Ельза Госк давно живе та успішно працює у США, однак її батьки залишилися жити на батьківщині. Тому вона, як любляча донька, часто відвідує своїх рідних, не забуваючи ділитися милими світлинами зі своїми фанатами.

Кожен знімок Ельзи Госк – як витвір мистецтва. Про її фотогенічність та талант показати себе з найкращого ракурсу на пікантних фото не варто й сперечатися, однак інколи популярній моделі хочеться заховатися від насичених буднів, камер папараці і шаленого ритму. Тоді вона їде додому, у Швецію, де залишилися жити її батьки.

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Останні знімки на Instagram-сторінці Ельзи Госк так і випромінюють домашній затишок, любов та сімейну ідилію. На фото відома модель гуляє Стокгольмом разом з мамою і братом, ніжно обіймаючись. Також вона оприлюднила фото з батьком, від якого їй передалася стрункість та високий зріст. Вони міцно трималися під руку, а також весело усміхалися.



Ельза Госк з мамою та братом / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк з батьком / Instagram / @hoskelsa