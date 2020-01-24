Модель з хворобою вітиліго прикрасила обкладинку грецького Vogue: фантастичні знімки

Канадська модель Вінні Гарлоу лише у 2018-році стала "ангелом" Victoria’s Secret, а вже здобула чималу популярність у фешн-індустрії. Цього разу її запросили стати моделлю для видання Vogue Greece у лютневому випуску.

25-річна зірка опублікувала декілька кадрів з фотосесії на своїй сторінці в інстаграмі. Там вона не тямить себе із щастя, що її запросили для зйомок у глянці: "Я навіть не можу сказати, що це була моя мрія, яка тепер збулася. Це просто сон ... наяву".

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Модний журнал Vogue Greece випустив дві обкладинки з моделлю, яка має хворобу вітиліго, що проявляється чималою пігментацією на її шкірі. На першій обкладинці вона позувала у насиченому червоному платті з бежевою накидкою, що вільно розвивалась на повітрі.



Вінні Гарлоу для Vogue Greece / Фото: Vogue Greece

На іншій лицевій сторінці журналу вона постала у плісированій бежевій сукні Gucci з принтом жіночої репродуктивної системи. Дивовижне узбережжя, де проводилась зйомка, додала містичності знімкам. Автором фото став Vasilis Kekatos, більшість яких будуть опубліковані в мережі згодом.



Вінні Гарлоу для Vogue Greece / Фото: Vogue Greece