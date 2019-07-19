Моделі Ліма та Шейк знялися у дуже гарячій фотосесії: прозорі вбрання, білизна і звабливі пози

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Ірина Шейк і Адріана Ліма
Ірина Шейк і Адріана Ліма / Instagram / @irinasharmy

Днями у мережі з'явилася перша обкладинка Ірини Шейк та Адріани Ліми, які знялися для серпневого випуску іспанського Vogue. Однак прихильники відомих моделей і не підозрювали, які еротичні кадри команда вирішила залишити на "десерт".

Нові фото Ірини Шейк та її колеги Адріани Ліми з'явилися на фан-сторінці російської моделі в Instagram. Окрім ефектної обкладинки з двома красунями, власники акаунту показали їхнім фанатам багато сексуальних кадрів, які потрапили на сторінки серпневого випуску журналу.

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33-річна Ірина Шейк, яка нещодавно розсталася зі своїм бойфрендом і батьком своєї доньки, вразила відвертим образом звабливої кішки, а також розкутістю і свободою, яку вона максимально показувала на кожному опублікованому кадрі. На ній була сексуальна чорна білизна, колготки, сонцезахисні окуляри, а також підтяжки для комплекту, які додали ще більше пікантності.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinasharmy

Адріана Ліма у свою чергу була не менш гарячою у зйомці з російською моделлю. Вона позувала поруч з Шейк у напівпрозорій кофті, не соромлячись демонструвати інтимні частини тіла, а також у сексуальній шкіряній спідниці і масивних сонцезахисних окулярах.

Ірина Шейк і Адріана Ліма
Ірина Шейк і Адріана Ліма / Instagram / @irinasharmy

Фото: Instagram @irinasharmy

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret Ірина Шейк Vogue
Джерело: LifeStyle 24
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