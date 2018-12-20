Моделі року 2018: авторитетне видання оприлюднило престижний рейтинг

Авторитетний фешн-ресурс Models.com оприлюднив рейтинг найкращих моделей року, яких обирали професіонали та читачі видання. За підсумками голосування, моделлю 2018 року стала Адут Акеч з Південного Судану (за версією журі) та Джіджі Хадід (за версією читачів).

Про це повідомляють на сайті ресурсу.

В склад журі, яке обирало найкращих представниць фешн-індустрії у 2018 року, увійшли такі знакові персони, як Кеті Гранд, Роббі Спенсер, Бетані Хардісон, Прабала Гурунг, Лейла Ананьєв, Еллен фон Унверт. Серед 250 експертів також були різні професіонали з модної сфери – креативні директори модних будинків, редактори, фотографи, стилісти, дизайнери, перукарі та візажисти.

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Відтак, моделями 2018 року стали Адут Акеч та Джіджі Хадід. Чоловіком-моделлю 2018 року журі назвало Альтона Мейсона, в той час, як читачі – Кіта Батлера. Жіночим проривом року стала Адвоа Абоа за вибором журі, в той час як читачі обрали Беллу Хадід. Проривом року серед чоловіків став Кіт Батлер за версією журі, а читачі вирішили винагородити Альтона Мейсона.

Також було визначено переможців у наступних 9 категоріях:

"Breakout Star Women" – Фран Суммерс (за версією журі та читачів);

"Breakout Star Men" – Саломон Діаз (за версією журі) та Елліот Мейтен (за версією читачів);

"Comeback of the Year" – Шалом Харлоу (за версією журі) та Девон Аокі (за версією читачів);

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (за версією журі) та Кендалл Дженнер (за версією читачів);

"Social Media Star Men" – Альтон Мейсон (за версією журі) та Рафаель Міллер (за версією читачів);

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (за версією журі) та Белла Хадід (за версією читачів);

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (за версією журі та читачів);

"Celebrity Model Women" – Ріанна (за версією журі та читачів);

"Celebrity Model Men" – Тімоті Шаламе (за версією журі) та Шон Мендес (за версією читачів);