Модна битва: оскароносна Реджина Кінг і топ-модель Наомі Кемпбелл засвітились в однакових сукнях

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Наомі Кемпбелл і Реджина Кінг
Наомі Кемпбелл і Реджина Кінг / Колаж: LifeStyle 24

Голлівудська акторка Реджина Кінг і британська супермодель Наомі Кемпбелл одягнули на світські заходи одинакові сукні від люксового бренду Valentino. Вони заствітилися на гламурних вечірках з різницею в один місяць. Як думаєте, кому з зірок сукня личить більше?

Зірка фільму "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk) Реджина Кінг в січні 2019 року відвідувала світський захід, присвячений світовому кіно. До слова, акторка отримала Оскар за "Найкращу жіночу роль другого плану". Так, на фестивалі Annual Palm Springs Реджина Кінг одягнула сукню від знаменитого дизайнера Valentino.

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Реджина Кінг
Реджина Кінг / Getty Images

Через місяць після цього сукню в чорно-білому кольорі одягнула британська супермодель Наомі Кемпбелл. Вона одягнула її Тиждень моди в Парижі, доповнивши великими сонцезахисними окулярами і масивними сережками.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomicampbellonline

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Оскар-2019 Valentino
Джерело: LifeStyle 24
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