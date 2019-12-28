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Модний урок: Олена Зеленська показує, як стильно носити класичний жакет

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Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Жакет є елементом базового гардероба, адже він ідеально виглядає на діловій зустрічі, прогулянці та навіть на вечірці. Серед актуальних моделей у 2019 році – піджаки oversize і подовженні варіанти. Однак, як у вбранні маскульного стилю підкреслити жіночність? Пропонуємо переглянути приклад Олени Зеленської.

На своїй сторінці в інстаграмі перша леді України розмістила фото, у підписі якого розповіла про те, що її візит до черкаських шкіл отримав багато відгуків і вона вдячна за це.

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Нагадаємо, 13 грудня Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, де вона провела власну перевірку та оцінила харчування школярів у кожній з них. 

Перша леді країни зізналася, що вже склала список першочергових шкіл і готується до їхньої ревізії.

Я розумію, що про мій приїзд знають і до нього готуються. Тому намагаюся планувати поїздки за короткий термін. Час у запасі є, та його вистачає максимум на генеральне прибирання. Але й заради цього вже варто їздити... До всіх-всіх згаданих шкіл, буду відвертою, відразу не доберуся. Проте перелік першочергових склала,
– повідомила Зеленська.

На фото дружина президента України позує у сірому класичному жакеті та білому топі. Вдалим акцентом став пояс, який підкреслив вишукану і струнку фігуру Олени. Завершенням образу стали сережки з перлинами і денний макіяж з легким акцентом на очах.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
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