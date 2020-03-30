Молода наречена Віктора Павліка дала поради закоханим парам з великою різницею у віці

Народний улюбленець Віктор Павлік готується до весілля з вдвічі молодшою за нього дівчиною Катериною Реп'яховою. Обраниця співака розповіла, як її мама ставиться до такого союзу та дала поради парам, у яких також є велика різниця у віці.

Навколо весілля Віктора та Катерина створений справжній ажіотаж. Новина про 25-річну обраницю іменитого артиста стала справжнім потрясінням для його прихильників та розбурхала мережу. Проте Катерина не звертає увагу на різницю у віці 29 років та будує стосунки з коханим чоловіком. Про те, як їй це вдається, дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Реп'яхова розповіла, що їй приємно, коли пишуть жінки, які також мають велику різницю у віці з коханими чоловіками і, незважаючи на це, щасливі разом. Катерина зазначила, що її історія змушує повірити в те, що у світі можливо все.

Обраниця Віктора Павліка зізналася, що їй дуже пощастило з мамою. Вона завжди підтримує доньку та розуміє. Дівчина завжди розповідає мамі все, як є і ніколи не боїться, що вона осудить її.

У суспільстві є багато стереотипів, які змушують людей приховувати щирі почуття, але потрібно, насамперед, прислухатися до себе, а не думати про те, що скажуть інші.

Катерина Реп'яхова дала декілька порад тим парам, які соромляться показувати свої стосунки:

Слухайте своє серце.

Будьте індивідуальними.

Бережіть свою історію.

Доповнила публікацію романтичним фото, на якому позує разом із коханим.