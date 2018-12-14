Молодша дочка Дональда Трампа показала нового бойфренда-мільярдера: фото

Молодша дочка президента США Дональда Трампа Тіффані, яка раніше відвідала шоу китайського бренду Taoray Wang під час Тижня моди у Нью-Йорку у компанії мільярдера з Нігерії на ім'я Майкл Буглос, підтвердила свій роман з ним.

Нові фото з Майклом дочка Трампа опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Про їхній роман заговорили в кінці листопада, однак лише днями вона припинила приховувати стасут відносин з Майклом. Що цікаво, світлина, на якій закохані позують вдвох, була зроблена у резиденції президента США, Білому дому. А отже, Тіффані вже познайомила батька зі своїм бойфрендом-мільярдером.

На фото молодша дочка Трампа позує у розкішній чорні обтислій сукні з вирізом для ноги. Її образ завершують туфлі-човники з блискучими стразами.

Однак гляньмо на те, як виглядає Майкл. Чоловік зробив акцент на червоній краватці так, як це найчастіше робить сам Трамп.