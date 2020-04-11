Монарші родини опублікували перші привітання з католицьким Великднем: фото та відео

Вже завтра, 12 квітня, католицький світ буде відзначати найбільше християнське свято. Напередодні Великдня монарші родини Британії, Монако та Швеції на офіційних сторінках у соціальних мережах поділилися останніми приготуваннями до знакового дня.

Світовий спалах коронавірусу суттєво змінив плани християнського світу на Великдень. Цьогоріч сім'ям доведеться відзначати свято вдома, аби уникнути поширення смертельного вірусу. Монарші родини вирішили підбадьорити громадськість напередодні католицького торжества.

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На офіційній сторінці в інстаграмі королівська родина Швеції опублікувала відео сімейних посиденьок в онлайн режимі. Король Карл XVI Густав та його дружина Сільвія зателефонували до своїх дітей за допомогою відеозв'язку, адже через пандемію коронавірусу вони не можуть об'єднатися напередодні Великдня.

Спадкоємиця престолу Вікторія, принц Карл Філіп і принцеса Мадлен зі своїми родинами привітали батьків з прийдешнім святом завдяки інтернету. Монарша родина Швеції зазначила, що за сучасних обставин подібна доля чекає всю світову спільноту. Вони зауважили, що сучасні технології можуть допомогти кожному відчути присутність близьких поряд.

Великодні святкування у режимі онлайн. Королівська родина також слідує всім порадам лікарів й не буде зустрічати Великдень у повному складі,

– наголосили представники монархії.

Натомість королівська родина Монако княгиня Шарлін та Альбер ІІ показала, як їхні діти наводять лад у дворі перед Великднем. 5-річні близнюки Жак та Габріела самостійно посадили квіти та оздобили будинок до свята. З фото видно, що нащадки насолоджуються таким дозвіллям та радо допомагають батькам: "Надсилаємо промені здоров'я і любові всьому світу. Ми дуже за вами сумуємо, але скоро побачимося! Зі святом Великодня".

Водночас британська королівська сім'я вирішила зберегти всі зворушливі слова до самого свята. Проте шеф-кухар монаршої родини поділився рецептом пасхального печива, яке обожнюють як дорослі, так і діти. Він не лише розсекретив інградієнти Великодніх смаколиків, а й зняв покрокову інструкцію, яка з'явилася на офіційному інстаграм-акаунті Букінгемського палацу.