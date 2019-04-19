Монатік презентував новий кліп "LOVE IT ритм": з'явилось ритмічне відео

Український виконавець Монатік презентував новий хіт під назвою "LOVE IT ритм". Одразу ж з ним артист презентував яскравий відеокліп з традиційними хореографічними постановками та декораціями.

Режисером нового відеокліпу "LOVE IT ритм" стала Таня Муінне, а сама відеоробота з'явилась на YouTube-каналі виконавця вчора, 18 квітня. Лише за добу після публікації кліп переглянули півмільйона разів.

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Монатік – LOVE IT ритм: дивитись відео онлайн

Новий сингл увійде в однойменне шоу на НСК "Олімпійський" влітку цього року. В описі до відеоролика Монатіка зазначається, що для створення кліпу режисер і вся команда надихнулися низкою голлівудських екранізацій 50-х років – "Співаючи під дощем" (1952), "Забавна мордочка" (1957) і багато інших.

Крім естетичного задоволення і масштабу, від якого протягом 5 хвилин захоплює дух, можна простежити секретний код від команди артиста. Важливою метою було створити стиль, який одразу запам'ятовується, а також потрібний настрій, легкість і відчуття свята, але при цьому утримати зв'язок з потужним посилом треку і дуже тонко, символічно продемонструвати життєвий шлях однієї людини,

– розповіли про відеороботу представники команди Монатіка.

Новий відеокліп "LOVE IT ритм" вже встигли позитивно оцінити у соціальній мережі Instagram такі зірки, як гурт The Hardkiss, співачка Надя Дорофеєва, співачка Юліанна Караулова, блогер Kyivstoner і російський шоумен Тимур Родрігез.