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Монатік прокоментував фінал "Голосу країни-10": чи погоджується артист з результатами

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Монатік прокоментував фінал "Голосу країни-10"
Монатік прокоментував фінал "Голосу країни-10" / Instagram / @monatik_official

У мережі не припиняють обговорювати результати фіналу "Голосу країни-10": одні люди підтримують Романа Сасанчина, інші переконані, що на перемогу заслуговував інший. Прокоментував останній випуск шоу і зірковий тренер проєкту Монатік.

Відповідний допис він розмістив на інстаграм-сторінці. Монатік привітав переможця Романа Сасанчина і його зіркового тренера, погодившись з результатами фіналу "Голосу країни-10".

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"Наші голоси як один голос тепер… Ну що, захопливу подорож, яку називають "Голосом-10", завершено. Щиро вітаю Романа Сасанчина і його наставника Тіну Кароль з перемогою! Це був приголомшливий сезон, в якому мені пощастило працювати з феноменальними талантами!" – написав Монатік. 

Не забув артист і про свою команду. Монатік подякував кожному вокалісту, який працював з ним на "Голосі країни -10" та побажав їм успіху у втіленні своєї мрії стати артистом. 

"Я вдячний моїй команді, кожному, хто вибрав мене своїм тренером, за вашу працю, вічно палаючі очі, натхнення і емоції, які я разом з вами пережив! Ви #DremTeam для мене! І я шалено хочу, щоб у вас в житті все вийшло і сталося. Все, про що ви мріяли. Адже перемагати потрібно саме в ній! Упевнений, все вдасться! І ми з вами ще не раз попрацюємо і зустрінемося на сценах!" – додав Монатік. 

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Зі своїми підопічними артист ще у лютому 2020 року презентував спільну пісню "Наш голос", яка підкорила мережу ритмічністю. 

Дивіться кліп до пісні Монатіка та учасників його команди – "Наш голос": відео

Зазначимо, що у другому етапі фіналу "Голосу країни-10" команду Монатіка презентував мультиінструменталіст Сергій Асафатов. Та глядачі віддали найбільше голосів за Романа Сасанчина, відтак саме він став володарем головного кубка шоу.

Згідно з опитуванням LifeStyle 24, 40% респондентів погодились з такими результатами фіналу, а 32% – категорично проти

Візьміть і ви участь в опитуванні: Чи погоджуєтесь ви з результатами фіналу "Голосу-10"

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Монатік Новини LifeStyle LifeStyle
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