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Монатік став єдиним українським артистом, якого запросили на British Awards 2020: фото

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Монатік побував на церемонії British Awards 2020 / Instagram / @monatik_official

У Лондоні пройшла знакова світська подія – нагородження преміями найкращих британських артистів. За перебігом British Awards 2020 спостерігали мільйони людей завдяки онлайн-трансляції, а от зіркам поталанило бути очевидцями заходу. Серед запрошених гостей був і український артист Монатік.

Співак став єдиним представником вітчизняного шоу-бізнесу, який потрапив на шоу у 2020 році. Окрім Монатіка, на червоній доріжці можна було побачити світових топових артистів – Біллі Айліш, Джастіна Бібера, Аріану Гранде, Сема Сміта, Еда Ширана, гурт Coldplay, Lizzo, Еллі Голдінг та багато інших зірок. Церемонія British Awards 2020, за традицією, пройшла на стадіоні О2, що у Лондоні. 

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Для цього особливого заходу Монаітк обрав піджак від популярного бренду Stella McCartney, укорочені штани та блейзер. Монохромний чорний образ український співак доповнив оригінальним капелюхом Alexander Wang і черевиками Balenciaga.

"Прекрасний вечір! Відмінне шоу. Премія Brit Awards-2020. Зізнаюся чесно: наші українські премії, хоч і такі молоді в порівнянні з 40-им Brit Awards, а вже на рівні! Більш того, стрімко розвиваються! Найбільш вражає ставлення гостей, глядачів – вони всі мріють тут побувати, цілий день про цю подію говорять! Серед перехожих на вулицях, серед всіх і кожного, хто зустрічався на моєму шляху", – поділився враженнями Монатік.

Монатік на церемонії British Awards 2020
Монатік на церемонії British Awards 2020 / Instagram / @monatik_official

Не забув у цей вечір Монатік і про людину, яка підтримує його упродовж всієї вокальної кар'єри – дружину Ірину Демічеву. Саме з нею артист красувався на червоній доріжці British Awards 2020. Знаменита українська красуня вирішила також виділитись серед зіркових гостей, обравши костюм від вітчизняного дизайнера Івана Фролова. 

Монатік став запрошеним гостем британської пермії
Монатік став запрошеним гостем британської премії / Elle

Монатік з дружиною Іриною у Лондоні
Монатік з дружиною Іриною у Лондоні / Instagram / @monatik_official

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Нагороди Монатік Велика Британія LifeStyle
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