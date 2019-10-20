Монатік та Юрій Ткач з'являться у випуску "Танці з зірками 2019": деталі

Організатори розважального проєкту "Танці з зірками 2019" не припиняють робити сюрпризи для прихильників. Днями стало відомо, що у випуску шоу з'являться співак Монатік та актор Юрій Ткач. У кожного з них буде своя роль в прямому ефірі.

Згідно з анонсом "Танців з зірками 2019", 9 випуск шоу може увійти в історію, як один з найніжніших. На паркет учасники виходитимуть із маленькими танцівниками. Окрім цього, на шоу повернуться представники попереднього сезону проєкту: екссуддя Монатік та колишній учасник Юрій Ткач.

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Артист виконає пісню "Каждый раз" та покаже приголомшливу танцювальну постановку. Для виступу Монатік спеціально знайшов вільний час та перервав міжнародне турне. До Києва він повернувся одразу після концерту в Лондоні.

Водночас комедійний актор Юрій Ткач стане ведучим балкону. Щоразу цю роль приміряє новий артист. Так, ведучими балкону вже були Потап із сином Андрієм, Оля Полякова, Наталія Могилевська, Леся Нікітюк, Надія Матвєєва, Олег Винник та інші.

Це таке хвилювання і незвичне відчуття, коли вже не танцюєш, а на балконі все ведеш,

– прокоментував Юрій Ткач.

У новому випуску "Танців з зірками 2019" актор зустрічатиме учасників після виступів, ставитиме їм каверзні питання та буде очікувати на оцінки суддів. А от вести шоу будуть незмінні ведучі – Тіна Кароль і Юрій Горбунов.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.