Монатік відкрив іменну зірку на "Алеї слави" в Києві: ефектні фото

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Монатік відкрив зірку на "Алеї слави"
Монатік відкрив зірку на "Алеї слави" / Instagram / @irinademicheva

"Алея слави" в Києві поповнилась ще однією іменною зіркою. Її урочисто відкрив популярний співак та композитор Монатік. У мережі артист поділився ефектними кадрами зі знакової у його житті події.

Відкриття іменної зірки на "Алеї слави" Києва відбулось у п'ятницю, 24 травня. За кілька годин після почесного заходу артист поділився своїми враженнями. За словами Монатіка, отримання іменної зірки, як у Голлівуді, було його мрією. Тому щоразу відзнака нагадуватиме йому, що всі бажання здійснюються.

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"Відкрилася моя зірка на "Алеї слави" в Києві! Якщо загадати бажання і її потерти – все збудеться! Я б дуже хотів, щоб вона нагадувала і мені (адже я часто це забуваю), і всім, хто проходить, що все задумане може здійснитись, якщо сильно цього хотіти і багато працювати. Сьогодні ви проходите повз цієї зірки, а завтра – ваша може опинитися поряд! Нехай вона нагадує про те, що "бігти треба не від проблем", а "на зустріч мріям", – написав Монатік. 

До радісного допису він додав ефектні світлини, на яких видно, як відбувалась церемонія відкриття іменної зірки. Згідно із кадрів, Монатік у синьому костюмі та під оплески прихильників отримав документи на відзнаку, після чого зробив чимало фото. Підтримувала його у цей момент кохана дружина Ірина Демічєва, яка прийшла на церемонію у білій сукні.

Окрім цього, Монатік чимало часу присвятив своїм прихильникам, які прийшли на захід. Артист поспілкувався з ними та із задоволенням зробив з ними знімки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

До слова, першою, хто отримав іменну зірку на столичній "Алеї слави" була співачка Оля Полякова. На церемонію вона прийшла у супроводі своєї старшої доньки Марії. 

 

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Теги: LifeStyle Музика Монатік Новини Києва Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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