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Моніка Беллуччі повторила розкішний образ Тіни Кароль: фото

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Моніка Беллуччі у сукні, як у Тіни Кароль / LifeStyle 24

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль вже давно є головною модницею країни. Щоразу артистка постає перед камерами в одязі від елітних брендів, з якими співпрацюють голлівудські зірки. Тому часто її образи можна побачити і на закордонних селебрітіз. Цього разу сукню, як у Тіни Кароль, показала Моніка Беллуччі.

На інстаграм-сторінці Моніка Беллуччі розмістила фото, зроблене для глянцю Numero. На кадрі італійська акторка постала у пишній сукні від Ashi Studio, яка мала чималий розріз на нозі. Модниця символічно підняла руки вверх, а в дописі написала: "Ну що ж, цей рік майже завершився". 

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Однак увагу українців привернула не ностальгія Моніки Беллуччі за 2019 роком, а ефектна сукня. У такому ж вбранні молочного кольору вже красувалась співачка Тіна Кароль. Артистка приміряла сукню для особливого публічного виходу – саме у ній поп-діва виконала гімн на День Незалежності України. 

На відміну від Моніки Беллуччі, Тіна Кароль доповнила образ витонченими босоніжками на підборах. А от знаменита італійка постала у випуску журналу в чорних колготах та черевиках. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Моніка Беллуччі Тіна Кароль
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