Моніка Беллуччі зачарувала виходом у вбранні від Chanel: яскраві фото

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Моніка Беллуччі у вбранні від Chanel
Моніка Беллуччі у вбранні від Chanel / Getty Images

Знаменита італійська акторка стала гостею світського заходу, що відбувався в четвер, 24 січня, в Парижі. 54-річна Моніка Беллуччі вразила розкішним вбранням від люксового бренду, яке обрала для званої вечері.

Одна з найкрасивіших італійських акторок прибула до Парижа на Тиждень моди в понеділок, 21 січня. Для першого виходу на показ Моніка Беллуччі обрала замшеве плаття-пальто бордового кольору від Dior. Ймовірно, така модель вбрання неабияк сподобалася 54-річній актрисі, тому під час світських заходів, які вона досі відвідує на Тижні моди в Парижі, вона обрала подібний образ.

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Моніка Беллуччі помітно схудла, тому дозволяє собі обирати вбрання ,які яскраво підкреслюють її струнку фігуру, зокрема талію. Так, для виходу на світську вечерю в столиці Франції акторка обрала розкішне силуетне плаття-пальто від Chanel. Елегантне чорне вбрання із золотими аристократичними аплікаціями і ґудзиками. Ефектний образ Моніки Беллуччі доповнив клатч від Chanel і чорні чоботи від Christian Louboutin на високих підборах.

Моніка Беллучі в пальто від Chanel
Моніка Беллуччі в Парижі / Getty Images

Моніка Беллучі Chanel
Моніка Беллуччі в розкішному вбранні від Chanel / Getty Images

Моніка Беллучі Chanel
Італійська акторка обирає високі підбори / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Моніка Беллуччі Chanel
Джерело: 24 канал
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