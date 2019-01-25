Моніка Беллуччі зачарувала виходом у вбранні від Chanel: яскраві фото

Знаменита італійська акторка стала гостею світського заходу, що відбувався в четвер, 24 січня, в Парижі. 54-річна Моніка Беллуччі вразила розкішним вбранням від люксового бренду, яке обрала для званої вечері.

Одна з найкрасивіших італійських акторок прибула до Парижа на Тиждень моди в понеділок, 21 січня. Для першого виходу на показ Моніка Беллуччі обрала замшеве плаття-пальто бордового кольору від Dior. Ймовірно, така модель вбрання неабияк сподобалася 54-річній актрисі, тому під час світських заходів, які вона досі відвідує на Тижні моди в Парижі, вона обрала подібний образ.

Читайте також: У блискучому жакеті і прозорій блузі: Моніка Беллуччі приголомшила стильним виходом у 2019 році

Моніка Беллуччі помітно схудла, тому дозволяє собі обирати вбрання ,які яскраво підкреслюють її струнку фігуру, зокрема талію. Так, для виходу на світську вечерю в столиці Франції акторка обрала розкішне силуетне плаття-пальто від Chanel. Елегантне чорне вбрання із золотими аристократичними аплікаціями і ґудзиками. Ефектний образ Моніки Беллуччі доповнив клатч від Chanel і чорні чоботи від Christian Louboutin на високих підборах.



Моніка Беллуччі в Парижі / Getty Images



Моніка Беллуччі в розкішному вбранні від Chanel / Getty Images