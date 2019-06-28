Монохром в одязі: стильний вихід дівчини Леонардо Ді Капріо – фото

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Каміла Морроне
Каміла Морроне / www.gettyimages.com

22-річна аргентинська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне відвідала сонячну Барселону. Зірка стала гостею Тижня моди 080 Barcelona Fashion та прогулялася іспанськими вулицями, де вона потрапила в об'єктиви папараці.

Для виходу Каміла, яка зустрічається з актором з грудня 2017 року, підготувала ніжний монохромний образ, в якому вона виглядала розкішно і просто водночас.

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Морроне одягнула бежеві широкі штани разом з нюдовим светром з високим коміром. Цікаво те, що у Барселоні ці дні температура вдень сягає +34 градусів, відтак модель вдягнулася дещо не за погодою, однак стильно. Згадаємо лише про супермоделей Кендалл Дженнер та Ірину Шейк, які днями взули високі чоботи під літні сукні та засвітилися в оригінальних образах перед об'єктивами фотографів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 

Дівчина Ді Капріо доповнила свій образ світлими босоніжками на підборах та розбавила суцільний монохром золотими масивними сережками. Волосся Каміла зібрала у тугий пучок та зробила нюдовий макіяж.

Поширюючи свої розповіді з іспанського міста, Морроне заявила, що чудово провела час, досліджуючи Барселону.

Каміла Морроне
​Каміла Морроне / Getty Images

Каміла Морроне
Каміла Морроне / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Леонардо Ді Капріо
Джерело: LifeStyle 24
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