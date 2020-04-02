Мотиваційний карантин: 5 фільмів від Григорія Решетника

Телеведучий розказав Новому каналу про фільми, які він дивиться вдома. Серед них можна побачити як всім відомі фільми, так і ті, на які ви, можливо, не звертали раніше увагу.

Вимушена самоізоляція змусила вас панікувати, а негативні думки постійно надокучають? Пропонуємо вам трохи відволіктись і подивитись фільми. Почніть перегляд з ваших улюблених, а потім перейдіть до мотиваційних. Так, як це зробив телеведучий Григорій Решетник.

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"Тепер ми перейшли на фільми, у яких головні герої демонструють боротьбу за своє нове життя", – розповів Григорій Новому каналу. – "Рекомендую 3 мотиваційних фільми – "Форрест Гамп", "Поза грою" та "Шахіст". А для гарного настрою та повного розслаблення раджу подивитись "Стажер" та "Метод Хітча".

Фільми для карантину від Григорія Решетника

"Форрест Гамп" – трагікомедія, 1994

"Один із улюблених фільмів моєї дружини", – каже телеведучий. – "Зараз він буде дуже актуальний для тих, хто панікує і вважає, що карантин – це кінець усього. Стрічка мотиваційна. Про те, що потрібно за будь-яких обставин зібратись та рухатись вперед. Знаходити сили і боротися за свою мрію. Дивіться фільм і починайте насолоджуватися життям".

Форрест Гамп: дивіться трейлер фільму

"Поза грою" – драма, 2020

"Фільм про успішного баскетболіста, на якого, здавалося б, чекає блискуче майбутнє. Проте в одну мить хлопець залишає спорт і починає випивати. І все у нього йде шкереберть. Як знайти в собі сили і почати все з початку? Відповідь знайдете у фільмі. Невеличкий спойлер – хлопець повернеться у спорт, та вже як не гравець, а як тренер. Рекомендую подивитись!"

Поза грою: дивіться трейлер фільму

"Шахіст" - біографічна драма, 2019

"Історія про юного шахового генія Фахіма, який разом із батьком вимушено залишає рідний Бангладеш. Вони емігрують до Франції, де хлопчик знайомиться з одним із кращих гросмейстерів країни. Дружба між ними приведе до прикрих поразок та запаморочливих перемог. Батька хлопчика зіграв неперевершений Жерар Депардьє".

Шахіст: дивіться трейлер фільму

"Стажер" – американська комедія, 2015

"Сімдесятирічний вдівець Бен Вітакер після виходу на пенсію не може спокійно сидіти без діла", – розповідає Гриша Новому каналу. – "До речі, Бена зіграв актор Роберт де Ніро. Отже, дідусь відгукується на оголошення про прийом стажерів на сайт про моду. Компанією керує молода дівчина Джулс, яка скептично сприйняла кандидатуру немолодого Бена на роль стажера. Але життєвий досвід і кмітливість допомагають чоловіку швидко освоїтись у колективі й навіть дати кілька слушних порад молодим колегам. Чи довго протримається Бен у компанії? Дивіться фільм, і дізнаєтесь".

Стажер: дивіться трейлер фільму

"Метод Хітча" – комедія, 2005

"Класна та весела комедія на всі часи", – з усмішкою каже ведучий. – "Про стосунки між чоловіком і жінкою. Знаєте, можна багато книжок прочитати про стосунки, але у жодній ви не знайдете наочних прикладів. А в цій стрічці вони є! Все, більше ані слова. Просто подивіться цей фільм".

Метод Хітча: дивіться трейлер фільму