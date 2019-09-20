Моторошні експонати та невідомі деталі про людське тіло: чим вражає виставка на ВДНГ

Уже кілька тижнів біля четвертого павільйону ВДНГ черга, адже до 31 жовтня тут діє унікальна наукова виставка Body Worlds "Всесвіт Тіла". Шокують і викликають цікавість експонати виставки – це людські тіла та їхні фрагменти, що було збережено особливим методом бальзамування "пластинація". Журналісти LifeStyle 24 зібрали найцікавіші факти про Body Worlds, які зуміють вас вразити.

Історія методу пластинації розпочалася у 1977 році, у стінах Гейдельберзького університету Німеччині, саме там працював його винахідник та автор скандальної виставки — анатом доктор Ґунтер фон Гаґенс. Техніка дозволяє зупинити розкладання мертвого тіла та зберігає анатомічні зразки таким чином, що у результаті вони зовсім не мають запаху та можуть зберігатися довгі роки. Для виготовлення одного пластинату працівникам інституту потрібно близько 1500 робочих годин.

Читайте також: Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону

На виставці, яку можна побачити на ВДНГ, представлено 99 експонатів. Назва експозиції "Цикл життя". Тут можна побачити як змінюється людина упродовж життя – від зачаття до глибокої старості. Дізнатись, як виглядає кровоносна і нервова системи, окремі здорові та хворі органи, а також тіло людини під час активності: бігу, гри у футбол, хокей, занять спортом.

За словами творців виставки Ґунтера фон Гаґенса та Анджеліни Уоллс, головна місія експозиції – надихнути людей, допомогти їм усвідомити крихкість своїх тіл та у легкий й доступний спосіб зрозуміти його анатомію.



Ґунтер фон Гаґенс – творець виставки / Фото: пресслужба

Усі анатомічні зразки на виставці є автентичними. Вони належали людям, що за життя виявили бажання, щоб їхні тіла були збережені та після смерті передані на навчання лікарів та просвіти людей.



Виставка Body Worlds у Києві / Фото: пресслужба

Взяти участь у донорській програмі Інституту пластинації можуть всі люди віком від 18 років. Для цього потрібно висловити свою згоду в письмовій формі. В одній тільки Німеччині охочих вже понад 9 тисяч. Сам доктор Ґунтер фон Гаґенс теж заповів своє тіло музею. Після смерті з його тіло мають розділити на найтонші платівки та розіслати по різних медичних інститутах світу. Таким чином, після смерті Ґунтер і далі буде продовжувати служити на благо анатомії одразу в декількох вишах, чого не міг зробити за життя.

Крім тіл, на виставці діє декілька інтерактивних зон, у яких можна навчитись серцево-легеневій реанімації, виміряти артеріальний тиск, а також ознайомитись зі своїм тілом за допомогою сенсорної проекції, яка реагуючи на ваші рухи, показує внутрішню структуру вашого тіла



Нетипова виставка про людське тіло / Фото: пресслужба