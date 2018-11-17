Моя дружина – неймовірна: Джастін Бібер розчулив мережу знімком з Хейлі Болдуін

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Джастін і Хейлі Бібер
Джастін і Хейлі Бібер / www.instagram.com/justinbieber

Співак Джастін Бібер офіційно підтвердив свій шлюб з Хейлі Болдуін, показавши їхнє спільне фото у соціальних мережах з коротким зворушливим написом.

Нове ніжне фото Джастін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Бібер лаконічно написав у підписі: "Моя дружина – неймовірна". Шанувальники у мережі були у захваті від спільного знімка подружжя, однак деякі Інтернет-юзери у коментарях згадали про колишню кохану артиста – Селену Гомес.

"Хейлі змінила прізвище, вони офіційно одружені", "Виглядаєте щасливими", "Я не маю нічого проти Хейлі, але думаю про Селену", "Твоє справжнє кохання – Селена", "Джастіне, чому ти покинув Селену?" – пишуть користувачі.

Так, Хейлі справді змінила своє прізвище з Болдуін на Бібер на сторінці в Instagram. До слова, Rhode – це друге ім'я дівчини, а 10 жовтня модель подала заявку на реєстрацію торгової марки для своєї власної лінійки одягу під назвою "Хейлі Бібер". Наразі невідомо, чи дівчина офіційно змінила своє прізвище.


Instagram Хейлі Болдуін (Бібер) / Скріншот

Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.

Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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