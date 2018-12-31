Моє маленьке янголятко: Єва Лонгорія показала, як підріс її син

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", зачарувала шанувальників у мережі новим фото зі своїм первістком – хлопчиком Сантьяго.

Нове фото первістка Єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка, яка народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона, показала знімок свого малюка, який усміхається. Маленький Санті сидіть на дитячому килимку і бавиться з іграшками.

"Він завжди усміхається! Моє мале янголятко!" – наголосила Лонгорія у підписі.

Користувачі у мережі замилувалися світлиною і більшість наголосили, що хлопчик виглядає надзвичайно милим і кумедним.