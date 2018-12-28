"Моє серце зайняте на все життя" : В'ячеслав Узелков зворушливо прокоментував розлучення

У п'ятницю, 28 грудня, Марина Узелкова повідомила про розлучення зі своїм чоловіком В'ячеславом. Чоловік Марини, з яким вони прожили 19 років у шлюбі, не забарився з коментарем. В'ячеслав сказав, що Марина завжди буде в його серці.

Про розлучення зіркових тренерів реаліті-шоу "Зважені і щасливі" повідомила Марина Узелкова на своїй сторінці в Instagram. Вона написала, що їхні дороги подібні до кораблів, які довго пливли в одному напрямку, але в якийсь момент зрозуміли, що їхні шляхи розійшлись, бо в кожного з'явився новий маршрут.

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Марина переконливо попросила шанувальників не шукати винних в цій ситуації. Також вона закликала шанувальників не вважати, що їхня історія завершилась погано, бо вони досі залишаються батьками двох прекрасних діток. Однак для В'ячеслава ситуація повернулася не настільки нейтральною стороною, як для його дружини. Свій коментар стосовно заяви Марини, 39-річний боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

В'ячеслав Узелков ствердив, що кохання неможливо вбити і в його серці назавжди буде лише одна жінка – Марина.

Багато людей чекають на мою відповідь на пост Марини. Я нічого не збираюсь пояснювати. Скажу всім і останній раз. Я кохав, кохаю і буду кохати Марину. Я поважав, поважаю і буду поважати Марину. PS. МОЄ СЕРЦЕ зайняте на все життя. І в ньому живе одна жінка – це МОЯ МАРИНА!!! Кохання не можливо вбити,

– зворушливо прокоментував заяву Марини В'ячеслав.



В'ячеслав Узелков прокоментував розлучення з Мариною / Скріншот з Instagram / @uzelkoff_official