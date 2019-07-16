Моє життя не є досконалим, – наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер приголомшила зізнанням

21-річну Кайлі Дженнер визнано наймолодшою мільярдеркою у світі. За рекламний пост рекламодавцю доведеться заплатити 1 мільйон доларів, а підписників у дівчини – 140 мільйонів. Кайлі не економить на собі та своїй родині, що часто демонструє у соціальних мережах. Однак, як зізналася зірка, її життя не можна назвати ідеальним.

На честь відкриття нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin Кайлі Дженнер запросила подруг у розкішну подорож приватним літаком до островів Теркс і Кайкос – британська заморська територія в Карибському морі.

Читайте також: Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер повністю оголилася на пікантному фото

З відпочинку блогерка публікує яскраві фото, позуючи на яхті, біля басейну та з приятельками у дизайнерському одязі. Одним зі знімків став силует 21-річної дівчини на фоні заходу сонця.

На Кайлі – білосніжна сукня з об'ємними рукавами з колекції TLZ L'FEMME, ціна якої – 175 доларів. У підписі до світлини Дженнер заявила, що пишається собою. Однак, за її словами, усе, що шанувальники можуть побачити у соціальних мережах – це лише "поверхня".

Я пишаюся собою, своїм серцем і своєю силою... Дорогою я втрачала друзів і іноді втрачала себе. Моє перше татуювання було слово "розсудливість", щоб нагадувати собі щодня про те, що це треба берегти у собі. Я боролася з тривогою у всьому молодому дорослому житті, а після народження дитини я зайнялася всіма внутрішніми злетами та падінням. Я відчувала, що мені доводилося знову знайти себе повністю... Я людина. Моє життя не є досконалим, і те, що ви бачите тут, у соціальних медіа, це просто поверхня. Будьте лагідні до себе і рухайтеся далі, ми всі здатні на великі речі, гідні любові,

– наголосила Кайлі Дженнер.