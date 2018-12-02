Моє життя цілком звичайне: мама Кейт Міддлтон вперше розповіла подробиці з життя дітей та онуків

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Керол і Кейт Міддлтон
Керол і Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Матір герцогині Кембриджської Керол Міддлтон вперше дала ексклюзивне інтерв'ю, у якому розповіла про життя своєї родини ще до заміжжя своєї дочки Кетрін з онуком британської королеви Єлизавети II принцом Вільямом.

Керол зізналася, що ще рік тому постійно читала новини ЗМІ про себе і свою сім'ю, тому що вважала, що корисно знати думку інших людей. Але зараз додала, що її це більше не турбує. 

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У своєму першому інтерв'ю виданню The Telegraph мама Кейт Міддлтон розповіла, що потрібно завжди прислухатися до думки своїх дітей. До прикладу, жінка активно допомагала дочці з підготовкою до королівського весілля Кетрін і принца Вільяма.

Кетрін радилася зі мною перед весіллям. Ми обговорювали музику і все інше. У весіллі Піппи я теж брала участь. Взагалі, на мій погляд, найважливіше, що ти як матір можеш зробити в такій ситуації – слухати, чого саме хоче твоя дочка. У тебе може бути скільки завгодно ідей, як все зробити правильно, але в першу чергу це має подобатися твоїй дочці. І ні в жодному разі не втручайтеся в список гостей!
– розповіла мама герцогині.

Як відомо, Керол відзначає 30-річчя власного сімейного бізнесу. За її словами, дочки завжди допомагали у роботі.

"Вони часто були нашими моделями. Кетрін якось знімалася для обкладинки каталогу, пізніше брала участь в зйомках вже як стиліст, а Піппа вела наш блог. Для мене їхня думка важлива і я завжди прислухаюся до їхніх порад", – пояснила Міддлтон.


Керол, Кейт і Піппа Міддлтон / Gety Images

Також Керол згадала про те, як її сім'я готується до різдвяних свят.

"Ми ставимо у будинку стільки новорічних ялинок, скільки можна. І завжди ставимо одну в кімнату для онуків, щоб вони могли самі прикрасити її. Вони це люблять", – додала матір Кейт і Піппи Міддлтон.

Теги: LifeStyle Піппа Міддлтон Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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