"Мої гени": Енріке Іглесіас зворушив мережу світлиною із підрослим сином

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Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас / www.gettyimages.com

Іспанський співак Енріке Іглесіас став ідеальним сім'янином: коханим чоловіком для Анни Курнікової та чудовим татусем для свої дітей – двійнят Ніколаса і Люсі, які народилися 16 грудня 2017 року. На своїй сторінці в інстаграмі артист часто ділиться знімками та кумедними роликами із сином і дочкою.

Енріке Іглесіас відкрито публікує фото своїх дітей у соціальних мережах ще з народження, не приховуючи їхні обличчя від шанувальників у мережі. На новій світлині співак показав, як виглядає його підрослий син Ніколас.

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"Мені здається, у нього мої гени", – коротко прокоментував спільне селфі з хлопчиком Іглесіас.

Підписники у мережі були у захваті від ніжного знімка та погодилися, що Ніколас – є копією артиста. Але є інші шанувальники, які точно переконані, що близнята більше схожі на свою маму, росіянку Анну Курнікову.

 

Днями раніше Енріке Іглесіас замилував фанів двома короткими роликами, на яких він танцює і бавиться з дочкою Люсі. Іспанця, безумовно, можна визнати зразковим зірковим татусем.

 

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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