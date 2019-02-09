Мої тренування продовжуються, – Наталя Могилевська вразила прихильників зізнанням

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Наталя Могилевська і Ігор Кузьменко
Наталя Могилевська і Ігор Кузьменко / lux.fm

Українська співачка Наталя Могилевська вкотре вразила мережу. Артистка зізналась, що після перемоги на шоу "Танці з зірками" вона продовжує тренуватись зі своїм партнером Ігорем Кузьменком.

У 43 роки Наталя Могилевська може сміливо приміряти міні-сукні, адже її фігурі можна тільки позаздрити. Стрункі форми зірка підтримує завдяки правильному харчуванню та тренуванням. 

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Як зізналась Наталя Могилевська в Instagram, одним із її фізичних навантажень є заняття танцями. Артистка розповіла, що навіть після перемоги на розважальному проекті "Танці з зірками" вона продовжує удосконалювати свою майстерність з екс-партнером по паркету Ігорем Кузьменком. 

Мої тренування тривають. Хтось би подумав, що після перемоги в "Танці з зірками" я досягну мети і зупинюся, але це помилкова думка. Танці – це моя пристрасть, це друге моє я!
– пояснила Наталя Могилевська. 

До відвертого допису зірка додала фото, на яких вона з Ігорем Кузьменком виконує хореографічні па. 

Нагадаємо, що у 2017 році Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко вибороли головний кубок шоу "Танці з зірками". Тоді парі навіть приписували романтичні стосунки, однак вони переконували, що їх поєднує тільки танець. Остаточно розвінчало чутки несподіване одруження Ігоря Кузьменка

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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