Мультфільм "Крижане серце 2" встановив перший рекорд у прокаті

Здається, фанати анімаційної картини "Крижане серце 2" зачекалися на прем'єру, оскільки після першого тижня прокату мультфільм показав дуже хороші результати.

Прем'єра "Крижаного серця 2" у світі відбулася 20 листопада, а в Україні на день пізніше – 21 листопада. Однак вже через кілька днів стало відомо, що мультфільм спричинив фурор у прокаті та поставив перший рекорд після першого вікенду. Про це повідомляє спеціалізований сайт Box Office Mojo.

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У джерелі зазначається, що за перший вікенд "Крижане серце 2" зібрав 127 мільйонів доларів, а це свідчить про те, що він показав найкращий листопадовий результат у старті. У рейтингу найкасовіших фільмів анімаційна картина не змогла обігнати лише "Суперсімейку", яка зібрала 182 мільйони доларів та мультфільмів "У пошуках Дорі", каса якого перевищила 135 мільйонів доларів. Проте варто зазначити, що ці стрічки вийшли на великий екран ще в червні.

Найбільші касові збори "Крижане серце 2" зібрало у Китаї (53 мільйони доларів), Кореї (31,5 мільйона доларів) та Японії (18,2 мільйона доларів). Загалом мультфільм стартував з дебютом на 37 ринках світу.

"Крижане серце 2": дивитися трейлер онлайн